"Солнцепёк" по своїх: окупанти обстріляли своїх же товаришів по службі

10:09 22 вересня Київ, Україна

Відео, опубліковане на Facebook-сторінці 47 окремої механізованої бригади, показує, як російські війська обстріляли своїх же товаришів по службі з реактивної системи залпового вогню "Солнцепёк".





"На відео, яке зняли бійці 47 окремої механізованої бригади, видно, як їде російський танк і двічі підривається на своїх мінах. За ним - бронетехніка. Після того, як ворожий десант висадився і стрибнув у траншеї, починається найцікавіше. По цьому російському "вінегрету" б'є їхній же "Солнцепёк"", - йдеться в описі відео.

У відеоролику видно, як дорогою між полями їде російський танк, а за ним – бронемашини. Відбувається вибух техніки окупантів. Після висадки десанту окупантів їхні товариші по службі добивають їх із "Солнцепёка".