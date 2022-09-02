"Голосна ніч" на Дніпропетровщині

11:00 17 серпня Київ, Україна

Армія окупантів обстріляла два райони області – Нікопольський та Криворізький.

 
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Нікопольський район атакували тричі за ніч.

По нічному Нікополю ворог зробив 8 пострілів зі ствольної артилерії. У місті пошкоджено 6 приватних будинків, автомобілі та газопровід. Люди не постраждали.

По Червоногригорівській громаді росіяни випустили 40 снарядів із "Градів". Пошкоджено місцеве підприємство та лінія електропередач.

Російські снаряди влучили і в нещодавно відремонтовану Нікопольську трасу – там утворилися вирви.

Обійшлося без загиблих та поранених.

По Криворізькому району ворог стріляв з "Ураганів". Під удар потрапила Широківська громада. Без постраждалих та руйнувань.