"Голосна ніч" на Дніпропетровщині

Армія окупантів обстріляла два райони області – Нікопольський та Криворізький.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Нікопольський район атакували тричі за ніч.
По нічному Нікополю ворог зробив 8 пострілів зі ствольної артилерії. У місті пошкоджено 6 приватних будинків, автомобілі та газопровід. Люди не постраждали.
По Червоногригорівській громаді росіяни випустили 40 снарядів із "Градів". Пошкоджено місцеве підприємство та лінія електропередач.
Російські снаряди влучили і в нещодавно відремонтовану Нікопольську трасу – там утворилися вирви.
Обійшлося без загиблих та поранених.
По Криворізькому району ворог стріляв з "Ураганів". Під удар потрапила Широківська громада. Без постраждалих та руйнувань.
Нікопольський район атакували тричі за ніч.
По нічному Нікополю ворог зробив 8 пострілів зі ствольної артилерії. У місті пошкоджено 6 приватних будинків, автомобілі та газопровід. Люди не постраждали.
По Червоногригорівській громаді росіяни випустили 40 снарядів із "Градів". Пошкоджено місцеве підприємство та лінія електропередач.
Російські снаряди влучили і в нещодавно відремонтовану Нікопольську трасу – там утворилися вирви.
Обійшлося без загиблих та поранених.
По Криворізькому району ворог стріляв з "Ураганів". Під удар потрапила Широківська громада. Без постраждалих та руйнувань.
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