Bellingcat: Росія використовує касетні боєприпаси під час обстрілу житлових кварталів в Україні

15:22 01 березень Київ, Україна





Про це повідомили у



Про можливе використання касетних боєприпасів, як зазначають розслідувачі, було відомо ще у перші дні війни. Касетні боєприпаси – це вид зброї, що розкидає над ціллю невеликі розривні суббоєприпаси, які розсіюються та вибухають на великій площі, що збільшує збитки та втрати. Російські окупаційні війська використовують касетні боєприпаси, що становлять особливу небезпеку для мирних жителів під час обстрілу житлових кварталів в Україні.Про це повідомили у BellingCat Про можливе використання касетних боєприпасів, як зазначають розслідувачі, було відомо ще у перші дні війни. Касетні боєприпаси – це вид зброї, що розкидає над ціллю невеликі розривні суббоєприпаси, які розсіюються та вибухають на великій площі, що збільшує збитки та втрати.



«Через велику шкоду, яку вони завдають, багато хто критикує касетні боєприпаси як зброю, яка є «безпосередньою загрозою цивільному населенню в ході конфлікту», а також викликає «довгострокові» наслідки, якщо суббоєприпаси не вибухають відразу після застосування», – пояснюють журналісти.



Нині понад сто країн приєдналися до заборони використання такого озброєння, підписавши Конвенцію про касетні боєприпаси, проте ні Росія, ні Україна не приєдналися до цієї конвенції.



Росію раніше вже звинувачували у використанні касетних боєприпасів у війні у Сирії, а також у Донбасі.



Останніми днями фотографії та відео в соціальних мережах дозволили Bellingcat, а також іншим дослідникам конфлікту та розслідувачам відкритих джерел геолокувати місця застосування кількох касетних боєприпасів у житлових районах на території України, зокрема, у Харкові та Охтирці на Сумщині.



Дані з відкритих джерел свідчать, що боєприпаси, про які йдеться, застосовують досить нерозсудливо.



Ми виявили не один приклад того, як ці боєприпаси вражали мирних жителів, школи та лікарні. У міру того, як бої просуваються далі до міських кварталів, існує небезпека, що прикладів такого використання касетних боєприпасів буде ще більше”, – кажуть у Bellingcat.