Київ: чоловік з балкона відстрілював "підозрілих осіб"

20:50 03 лютого Київ, Україна

Співробітники поліції затримали чоловіка, який стріляв з балкона по перехожих з травматичного пістолета, свій вчинок він пояснив тим, що у нього під вікнами "постійно ходять підозрілі особи".

Про це в середу, 3 лютого, повідомила пресслужба Нацполіції.



Відзначається, що інцидент стався напередодні. До правоохоронців звернулася налякана перехожа, яка повідомила, що з будинку на вулиці Солом'янській лунають постріли. На місце прибув екіпаж патрульних, вони опитали заявника і жителів і вирахували квартиру ймовірного стрільця.



Двері відчинив чоловік, який на питання інспекторів відповів, що його родич володіє травматичною зброєю. Він дозволив патрульним зайти в приміщення і поспілкуватися з ним. Той, в свою чергу, не заперечував, що стріляв з балкона кілька разів по людях на вулиці. Свою поведінку чоловік пояснив тим, що під вікнами "постійно ходять підозрілі особи".



На вимогу патрульних стрілець дав оглянути зброю і патрони до неї.



Патрульні затримали чоловіка і викликали слідчо-оперативну групу для вилучення пістолета і надання правової кваліфікації дій чоловіка. Пізніше інспектори знайшли у дворі предмет, схожий на стріляну гільзу.