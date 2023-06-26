Київ: чоловік з балкона відстрілював "підозрілих осіб"

Співробітники поліції затримали чоловіка, який стріляв з балкона по перехожих з травматичного пістолета, свій вчинок він пояснив тим, що у нього під вікнами "постійно ходять підозрілі особи".
Про це в середу, 3 лютого, повідомила пресслужба Нацполіції.
Відзначається, що інцидент стався напередодні. До правоохоронців звернулася налякана перехожа, яка повідомила, що з будинку на вулиці Солом'янській лунають постріли. На місце прибув екіпаж патрульних, вони опитали заявника і жителів і вирахували квартиру ймовірного стрільця.
Двері відчинив чоловік, який на питання інспекторів відповів, що його родич володіє травматичною зброєю. Він дозволив патрульним зайти в приміщення і поспілкуватися з ним. Той, в свою чергу, не заперечував, що стріляв з балкона кілька разів по людях на вулиці. Свою поведінку чоловік пояснив тим, що під вікнами "постійно ходять підозрілі особи".
На вимогу патрульних стрілець дав оглянути зброю і патрони до неї.
Патрульні затримали чоловіка і викликали слідчо-оперативну групу для вилучення пістолета і надання правової кваліфікації дій чоловіка. Пізніше інспектори знайшли у дворі предмет, схожий на стріляну гільзу.
Відзначається, що інцидент стався напередодні. До правоохоронців звернулася налякана перехожа, яка повідомила, що з будинку на вулиці Солом'янській лунають постріли. На місце прибув екіпаж патрульних, вони опитали заявника і жителів і вирахували квартиру ймовірного стрільця.
Двері відчинив чоловік, який на питання інспекторів відповів, що його родич володіє травматичною зброєю. Він дозволив патрульним зайти в приміщення і поспілкуватися з ним. Той, в свою чергу, не заперечував, що стріляв з балкона кілька разів по людях на вулиці. Свою поведінку чоловік пояснив тим, що під вікнами "постійно ходять підозрілі особи".
На вимогу патрульних стрілець дав оглянути зброю і патрони до неї.
Патрульні затримали чоловіка і викликали слідчо-оперативну групу для вилучення пістолета і надання правової кваліфікації дій чоловіка. Пізніше інспектори знайшли у дворі предмет, схожий на стріляну гільзу.
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