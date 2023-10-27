"Губернатор" Криму про нічну серію вибухів: ситуація під контролем

10:11 25 жовтня Київ, Україна

У вівторок пізно ввечері на тимчасово окупованій території Криму пролунала серія вибухів, після чого було оголошено повітряну тривогу.



Про це повідомляє місцевий пропагандистський Telegram-канал.



У соціальних мережах свідки інциденту діляться інформацією про два вибухи, що сталися в Севастополі, і один з них чути навіть у Бахчисараї.



Деякі очевидці описують наслідки вибухів, зазначаючи, що "вибухова хвиля вибила всі вікна" і додають, що спочатку був вибух, а потім пролунали сирени, що викликало паніку у місцевих жителів.



Проросійські пабліки також повідомляють про вибухи у західному Криму та Севастополі.



На цей момент "виконавець обов'язків заступника губернатора" Севастополя Євген Горлов стверджує, що ситуація на окупованій території знаходиться під контролем і закликає до збереження спокою.