"Атеш": російські війська переміщують військову техніку через Маріуполь

16:57 18 вересня Київ, Україна

За даними руху "Атеш" на тимчасово окупованих територіях України, російські війська проводять перекидання резервних сил через окупований Маріуполь у напрямку Запоріжжя. Повідомляється про переміщення техніки, включаючи "Урали", "КамАЗи" та танки Т-72.

Про це повідомив агент військового партизанського руху на тимчасово окупованих територіях України "Атеш".
 
"Наш агент зафіксував процес перекидання окупаційних резервів: Урали, КамАЗи, а також танки Т-72 на Запорізький напрямок, де вони зазнають великих втрат як в особовому складі, так і в техніці. Ця інформація допоможе Силам оборони України максимально ефективно зустріти ці резерви", - йдеться у повідомленні.
 