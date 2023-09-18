"Атеш": російські війська переміщують військову техніку через Маріуполь

За даними руху "Атеш" на тимчасово окупованих територіях України, російські війська проводять перекидання резервних сил через окупований Маріуполь у напрямку Запоріжжя. Повідомляється про переміщення техніки, включаючи "Урали", "КамАЗи" та танки Т-72.
Про це повідомив агент військового партизанського руху на тимчасово окупованих територіях України "Атеш".
Про це повідомив агент військового партизанського руху на тимчасово окупованих територіях України "Атеш".
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