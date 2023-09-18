"Атеш": російські війська переміщують військову техніку через Маріуполь

"Наш агент зафіксував процес перекидання окупаційних резервів: Урали, КамАЗи, а також танки Т-72 на Запорізький напрямок, де вони зазнають великих втрат як в особовому складі, так і в техніці. Ця інформація допоможе Силам оборони України максимально ефективно зустріти ці резерви", - йдеться у повідомленні.