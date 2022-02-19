Amnesty International звинуватила бойовиків Тиграю у звірствах та вбивствах в ефіопській Амхарі

09:23 17 лютий Київ, Україна

Правозахисна організація Amnesty International заявляє, що тиграйські бойовики вчинили військові злочини та злочини проти людяності, коли йшли з ефіопського регіону Амхара.

У звіті Amnesty International, опублікованому в середу, йдеться, що бойовики, пов'язані з Народно-визвольним фронтом Тиграю (НВФТ), убили безліч мирних жителів Ефіопії в північній частині регіону Амхара, пограбували майно та піддали груповим зґвалтуванням жінок і дівчат віком 14 років.



Amnesty International стверджує, що тиграйські сили здійснили звірства навколо Ченни та Кобо у серпні та вересні минулого року після того, як взяли ці райони під свій контроль. Правозахисна група каже, що інтерв'ю з тими, хто вижив, вказують на те, що тиграйські сили діяли на помсту ополченцям Амхара, які боролися разом з федеральними силами Ефіопії, щоб відтіснити їх.



Сара Джексон, заступниця регіонального директора Amnesty зі Східної Африки, Африканського Рогу та Великих озер, заявила в пресрелізі, що накопичуються докази того, що тиграйські сили скоюють військові злочини та можливі злочини проти людяності в районах, що знаходяться під їхнім контролем. Джексон закликала керівництво НВФТ негайно покласти край звірствам та виключити всіх, хто підозрюється у військових злочинах.



Фіссеха Текле, дослідниця Amnesty International з Найробі повідомила, що Amnesty International опитала близько 30 людей, які, ймовірно, були зґвалтовані у вересні в Ченні, селі на північ від регіональної столиці Амхари Бахірдара. За словами Фіссеха, серед жертв були 14-річна дівчинка та її мати, вони повідомили, що насильство було актом помсти. Дочка стверджувала, що нападники сказали: «Наші сім'ї були зґвалтовані і тепер наша черга зґвалтувати вас».

Amnesty International закликала міжнародне співтовариство розслідувати злочини та спробувати притягнути винних до відповідальності.