9 громад Сумщини опинилися під російським вогнем

09:25 24 січня Київ, Україна

За добу російські війська завдали обстрілу по дев'ятьох громадах Сумської області, є жертви та поранені, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Так, по Білопольській громаді противник тричі відкривав вогонь з мінометів, 23 прильоти та з самохідної артилерійської установки (САУ) – 24 прильоти.

У бік Середино-Будської громади ворог відкривав вогонь із кулеметів (40 черг) та автоматів (30 пострілів).

По Зноб-Новгородській противник вів мінометний обстріл, 25 прильотів.

По Юнаківській теж був мінометний обстріл з території росії, 10 прильотів.

У Путивльській громаді росіяни обстріляли прикордоння з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ), 6 прильотів.

По Краснопільській противник стріляв із САУ, 4 прильоти.

По Миропільській окупанти вели артобстріл, 10 прильотів.

У Ворожбянській був артобстріл із території росії, 15 прильотів.
 
Пошкоджено багатоквартирний будинок. Одна з квартир зруйнована вщент – туди залетів російський снаряд. Ще три будинки мають значні ушкодження.
 
Також від вибухів зруйновано господарські приміщення місцевих мешканців: літню кухню, сарай, лазню, гараж", - уточнив Живицький.

Також перебиті уламками газопровід та електричні лінії, пошкоджено приміщення залізниці та колій.

По Есманьській громаді супротивник вів мінометний обстріл, 37 прильотів. Також був артобстріл із території росії – 10 прильотів. По селу Кучерівка ворог випустив 30 ракет із Граду.
 
"В результаті обстрілу одна молода жінка загинула, ще троє - поранені. Це мешканці одного будинку, члени однієї родини, куди було пряме влучення вибухівки", - повідомив глава ОВА, додавши, що без матері залишилися двоє малюків.