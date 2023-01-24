9 громад Сумщини опинилися під російським вогнем

За добу російські війська завдали обстрілу по дев'ятьох громадах Сумської області, є жертви та поранені, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
Так, по Білопольській громаді противник тричі відкривав вогонь з мінометів, 23 прильоти та з самохідної артилерійської установки (САУ) – 24 прильоти.
У бік Середино-Будської громади ворог відкривав вогонь із кулеметів (40 черг) та автоматів (30 пострілів).
По Зноб-Новгородській противник вів мінометний обстріл, 25 прильотів.
По Юнаківській теж був мінометний обстріл з території росії, 10 прильотів.
У Путивльській громаді росіяни обстріляли прикордоння з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ), 6 прильотів.
По Краснопільській противник стріляв із САУ, 4 прильоти.
По Миропільській окупанти вели артобстріл, 10 прильотів.
У Ворожбянській був артобстріл із території росії, 15 прильотів.
Так, по Білопольській громаді противник тричі відкривав вогонь з мінометів, 23 прильоти та з самохідної артилерійської установки (САУ) – 24 прильоти.
У бік Середино-Будської громади ворог відкривав вогонь із кулеметів (40 черг) та автоматів (30 пострілів).
По Зноб-Новгородській противник вів мінометний обстріл, 25 прильотів.
По Юнаківській теж був мінометний обстріл з території росії, 10 прильотів.
У Путивльській громаді росіяни обстріляли прикордоння з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ), 6 прильотів.
По Краснопільській противник стріляв із САУ, 4 прильоти.
По Миропільській окупанти вели артобстріл, 10 прильотів.
У Ворожбянській був артобстріл із території росії, 15 прильотів.
Також від вибухів зруйновано господарські приміщення місцевих мешканців: літню кухню, сарай, лазню, гараж", - уточнив Живицький.
Також перебиті уламками газопровід та електричні лінії, пошкоджено приміщення залізниці та колій.
По Есманьській громаді супротивник вів мінометний обстріл, 37 прильотів. Також був артобстріл із території росії – 10 прильотів. По селу Кучерівка ворог випустив 30 ракет із Граду.
Також перебиті уламками газопровід та електричні лінії, пошкоджено приміщення залізниці та колій.
По Есманьській громаді супротивник вів мінометний обстріл, 37 прильотів. Також був артобстріл із території росії – 10 прильотів. По селу Кучерівка ворог випустив 30 ракет із Граду.
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