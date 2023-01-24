9 громад Сумщини опинилися під російським вогнем

09:25 24 січня Київ, Україна

За добу російські війська завдали обстрілу по дев'ятьох громадах Сумської області, є жертви та поранені, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.



Так, по Білопольській громаді противник тричі відкривав вогонь з мінометів, 23 прильоти та з самохідної артилерійської установки (САУ) – 24 прильоти.



У бік Середино-Будської громади ворог відкривав вогонь із кулеметів (40 черг) та автоматів (30 пострілів).



По Зноб-Новгородській противник вів мінометний обстріл, 25 прильотів.



По Юнаківській теж був мінометний обстріл з території росії, 10 прильотів.



У Путивльській громаді росіяни обстріляли прикордоння з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ), 6 прильотів.



По Краснопільській противник стріляв із САУ, 4 прильоти.



По Миропільській окупанти вели артобстріл, 10 прильотів.



У Ворожбянській був артобстріл із території росії, 15 прильотів.

Пошкоджено багатоквартирний будинок. Одна з квартир зруйнована вщент – туди залетів російський снаряд. Ще три будинки мають значні ушкодження.

Також від вибухів зруйновано господарські приміщення місцевих мешканців: літню кухню, сарай, лазню, гараж", - уточнив Живицький.



Також перебиті уламками газопровід та електричні лінії, пошкоджено приміщення залізниці та колій.



По Есманьській громаді супротивник вів мінометний обстріл, 37 прильотів. Також був артобстріл із території росії – 10 прильотів. По селу Кучерівка ворог випустив 30 ракет із Граду.