8 років в'язниці: чиновниця передавала інформацію про ЗСУ окупантам

07:49 01 вересня Київ, Україна

За рішенням суду , колишню чиновницю "Донецької залізниці" засуджено до 8 років позбавлення волі за передачу інформації про Збройні сили України російським загарбникам.

Офіс Генерального прокурора оголосив про вирок у своєму телеграм-каналі.



Донецька обласна прокуратура обвинуватила жительку Покровського району за розкриття інформації про місцезнаходження Збройних сил України в умовах військового стану (частина 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України). Як наслідок, їй призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.



У судовому процесі прокурори підтвердили, що у березні 2022 року начальниця станції "Донецької залізниці" передавала через Телеграм на своєму телефоні інформацію про місцезнаходження військовослужбовців ЗСУ на території регіону.

"Шляхом текстових повідомлень вона надавала докладні відомості знайомому, представнику держави-агресора. Особливу увагу вона приділяла точним координатам розміщення української техніки", - наголошується в повідомленні.

Суд засудив жінку до ув'язнення. Незважаючи на безперечні докази, подані звинуваченням, вона так і не визнала своєї провини у скоєнні пред'явленого їй злочину.