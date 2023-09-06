7 навчальних закладів в Одесі пошкоджено внаслідок атаки росіян - міськрада

13:14 14 серпня Київ, Україна

У ніч на 14 серпня російські війська обстріляли Одесу, внаслідок чого було пошкоджено сім навчальних закладів. Про це повідомила міська рада.



У Приморському районі міста постраждали шість закладів, а в Хаджибейському – один. У дитячих садках, школах та центрах розвитку вибиті вікна та двері, пошкоджені стелі та дахи.



За словами керівника міського департаменту освіти Олени Буйневич, у навчальних закладах вибито понад сотню вікон, зруйновано стелі, а в одному – дах.



Уламки ракети також впали на будівлю колишнього Дівочого училища, збудованого наприкінці XIX століття. Будівлю було відремонтовано і там навчалися діти.

"У цій школі чудовий Музей, де можна побачити навіть шкільні журнали тих років, фото тендітних студенток та викладачів. Щоб його створити, школа брала участь у конкурсах та виграла фінансування", - розповідає Олена Буйневич.

Після обстрілу в будівлі пошкоджено стелі та вікна.

"У мене зараз таке відчуття, ніби зайшов якийсь злодій і колупався брудними руками в речах, які дорогі мені, рідні, мої власні. Це, до речі, не лише стосується школи. А взагалі моєї Одеси", - каже керівниця департаменту.