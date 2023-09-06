6 співробітників міграційної служби у Харкові брали хабарі: злочинну групу викрито

19:13 06 вересня Київ, Україна

Правоохоронні органи розкрили факти здирництва та отримання хабарів з боку шести співробітників районного відділу Державної міграційної служби у Харкові.



Про це оголосили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.



Голові Київського регіонального відділу у Харкові Державної міграційної служби України та її п'ятьом підлеглим звинувачують у здирництві та неправомірному отриманні вигоди.



За даними слідства, організована злочинна група, до складу якої входили керівник та підлеглі співробітники прифронтової Державної міграційної служби, вимагала та отримувала з кожного громадянина суму у розмірі від 1 до 2 тисяч гривень хабара за допомогу в оформленні документів.



Ці чиновники відмовлялися приймати громадян, не реєстрували їх в електронній черзі та не відповідали на запити щодо контактних телефонів офіційної державної установи.



Після цього, фігуранти пропонували потерпілим "допомогу" у прискореному отриманні необхідних документів, таких як паспорти громадянина України, закордонні паспорти та ID-картки. Щомісячний "заробіток" співробітників Державної міграційної служби складав від 300 до 500 тисяч гривень.



Наразі шістьох членів цієї організованої злочинної групи затримали. Силові структури також провели обшуки щодо їх місць проживання та роботи.