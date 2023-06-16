65 обстрілів Херсонщини: п'ятеро поранених, із них двоє дітей

09:29 03 червня Київ, Україна

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, росіяни не припиняють обстріл Херсона та області. Лише минулої доби ворог здійснили 65 обстрілів області. П'ятеро людей поранено, з них двоє дітей.

За його словами, росіяни випустили 265 снарядів із мінометів, артилерії, Градів, БПЛА та авіації.. Місто Херсон ворог обстріляло 5 разів, випустивши 29 снарядів.

Російські військові потрапили до житлових кварталів населених пунктів, обстріляли дві церкви, амбулаторію та три адміністративні будівлі Бериславського району.

Глава ОВА також повідомив, що зі звільненої від росіян території області евакуювали ще 81 особу.

Нагадаємо, через обстріл Росії в Херсонській області постраждали 16 цивільних.

Раніше росіяни скинули на Берислав керовані авіабомби.