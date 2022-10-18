5 убитих дітей ексгумували поліціянти у Лимані

16:18 18 жовтня Київ, Україна



Про це повідомили у поліції Донбасу.



Загиблим дітям від 1 до 14 років. Дві найменші дівчинки – 2021 та 2019 років народження – були сестрами.



Після судово-медичної експертизи у поліції пообіцяли перепоховати дітей. Попередньо відомо, що всі діти загинули від уламкових поранень.



На звільнених територіях Донбасу вже виявили 45 поховань, з яких 33 – у Святогірську та 12 – у Лимані. Однак і ці дані, як зазначають правоохоронці, не є остаточними, оскільки щодня вони отримують інформацію про нові могили. Лимані на Донеччині ексгумували тіла п'ятьох загиблих під час російської окупації дітей: чотирьох виявили у масовому похованні, а тіло ще одного хлопчика було у дворі будинку, де його поховала мати.Про це повідомили у поліції Донбасу.Загиблим дітям від 1 до 14 років. Дві найменші дівчинки – 2021 та 2019 років народження – були сестрами.Після судово-медичної експертизи у поліції пообіцяли перепоховати дітей. Попередньо відомо, що всі діти загинули від уламкових поранень.На звільнених територіях Донбасу вже виявили 45 поховань, з яких 33 – у Святогірську та 12 – у Лимані. Однак і ці дані, як зазначають правоохоронці, не є остаточними, оскільки щодня вони отримують інформацію про нові могили.

"Тільки за останні дні стало відомо ще про 17 таких поховань", - кажуть поліціянти.

У Краматорському районі регіону ексгумували 35 військовослужбовців ЗСУ та 131 цивільного жителя, серед яких 67 чоловіків, 56 жінок, 5 дітей, а стать 6 осіб досі не встановили.