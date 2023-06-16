5 осіб затримано на кордоні: спроба незаконного перетину та послуги переправників

19:10 14 червня Київ, Україна

У середу, 14 червня, Держприкордонслужба повідомила про затримання п'ятьох чоловіків на кордоні з Угорщиною. З них троє намагалися незаконно перетнути кордон, тоді як двоє надавали послуги переправників.



Організатором незаконного правочину виявився 59-річний чоловік, родом з Донецької області. Разом із 30-річним спільником, який проживає в селі Королево, переправник планував доставити трьох своїх співвітчизників чоловічої статі через річку Тису до Угорщини.



Під час обшуку автомобіля, яким переправники доставили "клієнтів" до кордону, правоохоронні органи виявили гумовий човен із насосом, прилад нічного бачення та щільно запаковані в поліетилен особисті речі громадян з Донецької області.



Виявилося, що за свої послуги переправники вимагали від кожного клієнта три тисячі євро.



Наразі організатору нелегального переправлення вже було пред'явлено звинувачення. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю протягом трьох років, а також конфіскація його майна.