50 населених пунктів південного сходу України залишилися без світла

07:08 02 червень Київ, Україна

Шквальний вітер і зливи залишили без світла 50 населених пунктів у трьох українських областях.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.



"Станом на 7 год 2 червня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 50 населених пунктів у 3 областях, а саме Дніпропетровська - 38, Донецька - 6 і Запорізька - 6", - сказано в ранковому зведенні на сайті відомства в середу.



До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.