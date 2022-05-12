50 брикетів кокаїну з Еквадору: в Одеській області затримано наркоконтрабандистів

18:13 09 серпня Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів затримали групу осіб, яка налагодила канал контрабанди кокаїну з Еквадору.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.



За даними слідства, троє членів міжнародного злочинного угруповання - громадяни Албанії, Румунії та України, організували ввезення наркотиків з Еквадору з приховуванням від митного контролю через контейнерний термінал одного з портових операторів.



Повідомляється, що 50 брикетів з кокаїном вагою понад 60 кг були заховані в технологічних порожнинах морського рефрижераторного контейнера з бананами.

Вартість вилученої партії кокаїну на «чорному ринку» становить орієнтовно 10 млн доларів США.



Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.



