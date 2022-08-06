4 человека сгорели заживо на Черниговщине

У Чернігівській області в пожежі загинуло четверо людей
За повідомленням прес-служби ГСЧС, в с. Моложава Городнянського району Чернігівської області сталося загоряння приватного житлового будинку. В результаті загинули 4 людини.
Відзначається, що загоряння було ліквідовано о 21:55 неділі підрозділом рятувальників.
"На місці пожежі виявлено чотири загиблих особи без ознак насильницької смерті (ймовірна причина смерті - отруєння чадним газом)", - йдеться в повідомленні.
До гасіння залучалися п'ять чоловік особового складу та одна одиниця техніки ГСЧС.
А минулого тижня в Чернігівській області загасили горів місяць гігантська пожежа.
Пожежа на торфовищі на площі 90 га біля села Смолин в Чернігівській області загасили місцеві рятувальники.
Відзначається, що даний торфовище горів з 14 квітня. Вогонь перебував на 30-40 см від поверхні при товщині шарів торфу 3-6 м.
До ліквідації пожежі залучалося 10 одиниць техніки та 33 працівника ГСЧС і Смолінської торфобрикетного заводу, на розробках якого і сталася пожежа.
За повідомленням прес-служби ГСЧС, в с. Моложава Городнянського району Чернігівської області сталося загоряння приватного житлового будинку. В результаті загинули 4 людини.
Відзначається, що загоряння було ліквідовано о 21:55 неділі підрозділом рятувальників.
"На місці пожежі виявлено чотири загиблих особи без ознак насильницької смерті (ймовірна причина смерті - отруєння чадним газом)", - йдеться в повідомленні.
До гасіння залучалися п'ять чоловік особового складу та одна одиниця техніки ГСЧС.
А минулого тижня в Чернігівській області загасили горів місяць гігантська пожежа.
Пожежа на торфовищі на площі 90 га біля села Смолин в Чернігівській області загасили місцеві рятувальники.
Відзначається, що даний торфовище горів з 14 квітня. Вогонь перебував на 30-40 см від поверхні при товщині шарів торфу 3-6 м.
До ліквідації пожежі залучалося 10 одиниць техніки та 33 працівника ГСЧС і Смолінської торфобрикетного заводу, на розробках якого і сталася пожежа.
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