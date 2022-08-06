4 человека сгорели заживо на Черниговщине

10:27 18 серпня Київ, Україна

У Чернігівській області в пожежі загинуло четверо людей

За повідомленням прес-служби ГСЧС, в с. Моложава Городнянського району Чернігівської області сталося загоряння приватного житлового будинку. В результаті загинули 4 людини.

Відзначається, що загоряння було ліквідовано о 21:55 неділі підрозділом рятувальників.

"На місці пожежі виявлено чотири загиблих особи без ознак насильницької смерті (ймовірна причина смерті - отруєння чадним газом)", - йдеться в повідомленні.

До гасіння залучалися п'ять чоловік особового складу та одна одиниця техніки ГСЧС.

А минулого тижня в Чернігівській області загасили горів місяць гігантська пожежа.

Пожежа на торфовищі на площі 90 га біля села Смолин в Чернігівській області загасили місцеві рятувальники.

Відзначається, що даний торфовище горів з 14 квітня. Вогонь перебував на 30-40 см від поверхні при товщині шарів торфу 3-6 м.

До ліквідації пожежі залучалося 10 одиниць техніки та 33 працівника ГСЧС і Смолінської торфобрикетного заводу, на розробках якого і сталася пожежа.