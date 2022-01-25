400 квадратів складу гасили понад 30 співробітників ДСНС

18:55 11 травень Київ, Україна

Пожежа складського приміщення площею в 400 квадратних метрів обійшлася без жертв. Займання сталося в столиці на вулиці Миколи Амосова, 9.



Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.



Склад загорівся у вівторок, 11 травня. О 18:02 пожежу локалізовано на площі 400 квадратних метрів, а о 18:20 ліквідовано.



До гасіння вогню був залучений 31 рятувальник, а також вісім одиниць спецтехніки ДСНС.



За попередніми даними жертв і постраждалих немає.