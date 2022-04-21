400 000 грн за власну дитину

11:25 24 листопада Київ, Україна

У 400 тис. гривень оцінила малолітня матір свого новонародженого сина, якому заздалегідь підшукала покупців. Щоб приховати факт злочину, в лікарню дівчина не зверталася і на облік у зв'язку з вагітністю не ставала.



Про це повідомляє прокуратура Донецької області.



За публічним обвинуваченням Донецької обласної прокуратури судом винесено вирок стосовно мешканки м. Маріуполь, яка визнана винною у вчиненні кримінального злочину за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми, вчинена щодо малолітнього) Кримінального кодексу України.



Судом встановлено, що 19-річна жінка не перебувала на медичному обліку, як майбутня породілля, оскільки не планувала залишати в сім'ї новонароджену дитину. Протягом 2 місяців, з метою власного збагачення, а саме покупки квартири і автомобіля, зловмисниця підшукувала потенційних клієнтів для продажу хлопчика, якого після народження 12 серпня 2020 р. "оцінила" в 400 000 грн.



Завдяки злагодженій співпраці правоохоронців, при отриманні грошових коштів від "покупця" зловмисницю затримали, а немовля передали під нагляд лікарів в міську дитячу лікарню. Зараз дитина перебуває з батьком.



Вироком Жовтневого районного суду м. Маріуполь жінці призначено покарання - 6 років позбавлення волі.