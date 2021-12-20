48 броварських стрільців відправлені в СІЗО

07:22 18 липень Київ, Україна

Згідно з інформацією, наданою заступником міністра МВС, 48 осіб, які брали участь в перестрілці, що мала місце в кінці травня в Броварах, заарештовані і поміщені в СІЗО.

Зокрема, Антон Геращенко повідомив наступне: «48 знаходяться (людина - прим. ред.) під арештом ».

За словами заступника міністра внутрішніх справ, 50 громадянам пред'явлено підозру в зв'язку з зазначеними подіями.

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Нагадаємо, що 29 травня під Києвом, в Броварах, сталася масова перестрілка. Десятки людей зі зброєю влаштували розбирання прямо біля житлових будинків. Як пізніше стало відомо, конфлікт стався між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. Всього в інциденті брали участь близько 100 осіб.

Трохи пізніше було встановлено особу організатора перестрілки. В ході обшуків у нього виявлено та вилучено зброю.