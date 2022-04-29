32 ножових поранення: страшне вбивство в Кривому Розі

12:31 01 грудня Київ, Україна

Ранок 1 грудня в Кривому Розі почався з моторошної звістки, чоловік виявив тіло своєї 74-річної дружини з численними ножовими пораненнями.

Про це повідомляє Департамент карного розшуку у вівторок, 1 грудня.



Правоохоронці зазначили, що вбивство сталося 30 листопада. Зазначено, що на тілі жінки було 32 ножових поранення. Правоохоронці оперативно розшукали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився раніше судимий за вбивство 43-річний чоловік, який, як пізніше з'ясувалося, є колишнім співмешканцем невістки загиблої. Затриманий у скоєному зізнався.