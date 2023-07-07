317 зниклих безвісти у Київській області, 190 мирних жителів у росії - поліція

Наразі зниклими безвісти у Київській області вважаються 317 мешканців, і їхня доля залишається невідомою, а ще 190 мирних жителів області, за оперативними даними, перебувають на території російської федерації.
Цю інформацію озвучив Андрій Нєбитов, начальник Головного управління Національної поліції України у Київській області, під час інтерв'ю.
Цю інформацію озвучив Андрій Нєбитов, начальник Головного управління Національної поліції України у Київській області, під час інтерв'ю.
Він підкреслив, що поки що немає жодної інформації про долю цих людей.
Він також зазначив, що безліч тіл було повністю знищено, і навіть ідентифікувати або виявити останки цих людей є складним завданням.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі