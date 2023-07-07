317 зниклих безвісти у Київській області, 190 мирних жителів у росії - поліція

12:56 07 липня Київ, Україна

Наразі зниклими безвісти у Київській області вважаються 317 мешканців, і їхня доля залишається невідомою, а ще 190 мирних жителів області, за оперативними даними, перебувають на території російської федерації.

Цю інформацію озвучив Андрій Нєбитов, начальник Головного управління Національної поліції України у Київській області, під час інтерв'ю.
 
"На сьогодні ми фіксуємо 317 осіб, які вважаються зниклими безвісти внаслідок активних бойових дій на території області", - зазначив Нєбитов.

Він підкреслив, що поки що немає жодної інформації про долю цих людей.
 
"Ми сподіваємося, що вони перебувають десь у полоні, однак, враховуючи жорстокість і тортури, що застосовуються окупантами щодо наших громадян, ми розуміємо, що ці люди вважатимуться зниклими безвісти доти, доки не буде знайдено їхнє тіло", – додав начальник поліції області.

Він також зазначив, що безліч тіл було повністю знищено, і навіть ідентифікувати або виявити останки цих людей є складним завданням.
 
"Нещодавно виявлені тіла знаходилися в заритих ямах, де раніше знаходилися позиції противника. Ми провели огляд більшості цих місць, проте розуміємо, що якщо окупанти закопували тіла глибше або викидали їх у водоймища, то ми не зможемо швидко виявити всіх зниклих людей", - наголосив Нєбитов.