317 зниклих безвісти у Київській області, 190 мирних жителів у росії - поліція

12:56 07 липня Київ, Україна

Наразі зниклими безвісти у Київській області вважаються 317 мешканців, і їхня доля залишається невідомою, а ще 190 мирних жителів області, за оперативними даними, перебувають на території російської федерації.



Цю інформацію озвучив Андрій Нєбитов, начальник Головного управління Національної поліції України у Київській області, під час інтерв'ю.

"На сьогодні ми фіксуємо 317 осіб, які вважаються зниклими безвісти внаслідок активних бойових дій на території області", - зазначив Нєбитов.



Він підкреслив, що поки що немає жодної інформації про долю цих людей.

"Ми сподіваємося, що вони перебувають десь у полоні, однак, враховуючи жорстокість і тортури, що застосовуються окупантами щодо наших громадян, ми розуміємо, що ці люди вважатимуться зниклими безвісти доти, доки не буде знайдено їхнє тіло", – додав начальник поліції області.



Він також зазначив, що безліч тіл було повністю знищено, і навіть ідентифікувати або виявити останки цих людей є складним завданням.