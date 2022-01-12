29 людей загинули у зруйнованому готелі в Китаї

За інформацією агентства China News, трагічний випадок стався в Китаї напередодні. Під час банкету обвалився дах ресторану, поховавши під собою 29 осіб. Ресторан знаходився в будівлі готелю, який зруйнувався. За даними рятувальної служби, ще 28 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Інцидент стався в місті Лінфень, провінція Шаньсі вранці в суботу. В будівлі готелю Цзюсянь проходив святковий банкет, і в якийсь момент дах обвалився.

Пошукові роботи завершилися в ніч на 30 серпня. Причина обвалення будівлі поки з'ясовується, повідомляє China News.

Нагадаємо, минулого місяця в японській префектурі Фукусіма стався вибух в ресторані, в результаті якого постраждали 18 людей. Один з них помер. Ресторан готували до відкриття.