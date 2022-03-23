28-й день війни. Оперативне зведення поліції Луганщини. Фото

Минулої доби окупаційні війська здійснили 28 обстрілів міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна та Новодружевськ.
Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед мирних жителів.
У м. Сєвєродонецьк під ворожий обстріл потрапили місцеві жителі, які стояли в черзі до одного з магазинів міста, є загиблі та поранені.
У м. Сєвєродонецьк під ворожий обстріл потрапили місцеві жителі, які стояли в черзі до одного з магазинів міста, є загиблі та поранені.
Артилерія окупантів била в приватні та багатоповерхові будинки. Внаслідок обстрілів Сєвєродонецька у кількох будинках сталося загоряння квартир та дахів.Також сталася руйнація одного з багатоквартирних будинків.
Поліціянти документують усі факти військових злочинів.
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