28-й день війни. Оперативне зведення поліції Луганщини. Фото

11:54 23 березня Київ, Україна

Минулої доби окупаційні війська здійснили 28 обстрілів міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна та Новодружевськ.

Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед мирних жителів.



У м. Сєвєродонецьк під ворожий обстріл потрапили місцеві жителі, які стояли в черзі до одного з магазинів міста, є загиблі та поранені.



Артилерія окупантів била в приватні та багатоповерхові будинки. Внаслідок обстрілів Сєвєродонецька у кількох будинках сталося загоряння квартир та дахів.Також сталася руйнація одного з багатоквартирних будинків. Внаслідок обстрілу на території одного з підприємств м. Лисичанськ сталася пожежа. Поліціянти документують усі факти військових злочинів. Артилерія окупантів била в приватні та багатоповерхові будинки. Внаслідок обстрілів Сєвєродонецька у кількох будинках сталося загоряння квартир та дахів.Також сталася руйнація одного з багатоквартирних будинків.Внаслідок обстрілу на території одного з підприємств м. Лисичанськ сталася пожежа.





