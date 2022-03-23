28-й день війни. Оперативне зведення поліції Луганщини. Фото

11:54 23 березня Київ, Україна

Минулої доби окупаційні війська здійснили 28 обстрілів міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна та Новодружевськ.
 
Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед мирних жителів.

У м. Сєвєродонецьк під ворожий обстріл потрапили місцеві жителі, які стояли в черзі до одного з магазинів міста, є загиблі та поранені.

Артилерія окупантів била в приватні та багатоповерхові будинки. Внаслідок обстрілів Сєвєродонецька у кількох будинках сталося загоряння квартир та дахів.Також сталася руйнація одного з багатоквартирних будинків.
  
Внаслідок обстрілу на території одного з підприємств м. Лисичанськ сталася пожежа.
 
Поліціянти документують усі факти військових злочинів.
 

Фото: Фото: 28 день войны. Оперативный свод полиции Луганщины 01
 
 