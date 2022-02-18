27 вересня режим тиші був порушений чотири рази

08:48 28 вересень Київ, Україна

З повідомлення пресцентру штабу ООС стало відомо, що за минулу добу, 27 вересня, збройні формування РФ чотири рази порушили режим припинення вогню в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі.



"Недалеко від населеного пункту Дослідне противник вів вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета. Крім того, зі стрілецької зброї агресор провокував наших захисників неподалік від Шумів і двічі - поблизу населеного пункту Оріхове", - йдеться в повідомленні.



Українські військові в результаті обстрілів не постраждали.



З початку доби 28 вересня порушень режиму тиші з боку бойовиків не зафіксовано.







