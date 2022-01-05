27-28 серпня очікується високий рівень виникнення пожеж

11:23 27 серпень Київ, Україна

Високий рівень виникнення пожеж прогнозує ГосЧС на 27-28 серпня в центральних, південних, східних областях, в Криму та більшості районів Хмельницької та Чернівецької областей.



"За інформацією Укргідрометцентру, 27-28 серпня в центральних, південних, східних областях, в Криму та більшості районів Хмельницької та Чернівецької областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - сказано в ньому.



Гідрометцентр дав прогноз погоди на вересень. Найближчим часом осіннього похолодання (нижче 14 градусів тепла) не. В основному похолодання восени починається в кінці вересня або початку жовтня.



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Тим часом синоптик дала прогноз на останні літні дні. В Україні 27 серпня дощі пройдуть переважно в північних областях. Трохи торкнеться західну частину.