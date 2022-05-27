21 населений пункт Запорізької області залишився без питної води

Про це повідомляє телеграм-канал ЗАПОРІЖЖЯ.ІНФО.

"Йдеться про міста та села Мелітопольського району, м. Бердянськ, Приморськ, Приазовське та с. Азов. Там закінчився запас хлору, який потрібний для очищення води. Нову партію на окуповану територію не пропускають орки. Облводоканал попереджає, що тепер на цих територіях вода з кранів буде технічною та непридатною для вживання", - йдеться у повідомленні.