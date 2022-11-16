10 років в'язниці отримав мінометник російських бойовиків із Луганщини

Суд визнав винним у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань мешканця Луганщини, який воював у складі бойовиків так званої "ЛНР".
Про це УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Чоловік, як кажуть слідчі, мав проросійську позицію і з липня 2015-го служив у "народній міліції ЛНР", а контракт на проходження "військової служби" укладав із бойовиками двічі.
Проти українських військових він воював у складі мінометного взводу, який дислокувався в Алчевську. Правоохоронці кажуть, що він неодноразово їздив на лінію зіткнення та охороняв склади зі зброєю.
Під час повномасштабного вторгнення засудженого мобілізували в окупаційні війська та воював він у рідному регіоні – у Лисичанську та Гірському. У полоні ЗСУ він опинився у вересні.
Засуджений житель Луганщини - не єдиний поплічник російських бойовиків із Луганщини та Донбасу, який одержав вирок українського суду. Приміром, влітку суд визнав винними у державній зраді трьох чоловіків із окупованої території Донбасу, які, за даними правоохоронців, добровільно воювали на боці росії. Їх засудили до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
За вчинення умисних дій з метою зміни кордонів території України, а також участь у не передбачених законом збройних формуваннях до 10 років позбавлення волі засудили мешканця Макіївки. Проти України він воював останні вісім років у чотирьох різних формуваннях бойовиків, але у полон потрапив цього року.
Про це УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Чоловік, як кажуть слідчі, мав проросійську позицію і з липня 2015-го служив у "народній міліції ЛНР", а контракт на проходження "військової служби" укладав із бойовиками двічі.
Проти українських військових він воював у складі мінометного взводу, який дислокувався в Алчевську. Правоохоронці кажуть, що він неодноразово їздив на лінію зіткнення та охороняв склади зі зброєю.
Під час повномасштабного вторгнення засудженого мобілізували в окупаційні війська та воював він у рідному регіоні – у Лисичанську та Гірському. У полоні ЗСУ він опинився у вересні.
Засуджений житель Луганщини - не єдиний поплічник російських бойовиків із Луганщини та Донбасу, який одержав вирок українського суду. Приміром, влітку суд визнав винними у державній зраді трьох чоловіків із окупованої території Донбасу, які, за даними правоохоронців, добровільно воювали на боці росії. Їх засудили до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
За вчинення умисних дій з метою зміни кордонів території України, а також участь у не передбачених законом збройних формуваннях до 10 років позбавлення волі засудили мешканця Макіївки. Проти України він воював останні вісім років у чотирьох різних формуваннях бойовиків, але у полон потрапив цього року.
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