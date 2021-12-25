19-річна дівчина ледь не стала жертвою бомжа в Києві

Із заявою про спробу згвалтування в київську поліцію звернулася 19-річна дівчина. В ході опитування вона повідомила, що її намагався зґвалтувати бездомний.

За її словами, напередодні події вона втратила сумку, яку нібито знайшов підозрюваний. Вони домовилися про зустріч, щоб повернути втрачену річ. Коли зустрілися, чоловік почав чіплятися до дівчини і повалив її на землю. Та стала чинити опір і кричати. До її щастя, в той момент поруч проходила жінка, кроки якої почув зловмисник. Він злякався і втік, повідомили в поліції.

Підозрюваного вдалося розшукати досить швидко. Ним виявився киянин, 1969 року народження, який не має постійного місця проживання. Також стало відомо, що раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за різні злочини, за які відбув покарання в цілому більше 30 років.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження та оголошено фігуранту про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 Стаття 15, ч. 1 ст. 152 (Незакінчена замах на зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.