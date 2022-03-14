День 19 війни. Підсумки на ранок 14 березня

06:55 14 березня Київ, Україна

Оперативна інформація про російське вторгнення станом на ранок 14 березня:



🔻Почалася 19-та доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню.



🔻Стан, становище та характер дій сил оборони без істотних змін.



🔻ЗСУ завдали нищівних ударів по тиловій інфраструктурі (польових баз та складів) з метою порушення системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях України.



🔻За добу Повітряні Сили ЗСУ знищили чотири літаки, три вертольоти та безпілотні літальні апарати (інформація за типом уточнюється).



🔻Окупаційні війська значних успіхів у веденні наступальної операції з усіх напрямків висування не мали.

🔻Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах.



🔻Знову фіксуються нерідкі випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, у тому числі і релігійних об'єктів для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.



🔻Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовців ЗС РФ виконувати накази командування.

🔻За наявною інформацією, на території РФ у місті Білгороді розміщений військовий табір Білгородської військової комендатури. У таборі утримуються російські військовослужбовці, які після лікування виписані зі шпиталів і чекають на відправлення до підрозділів. Також у зазначеному таборі знаходяться військовослужбовці ЗС РФ, які відмовляються від участі у бойових діях, з ними проводяться заходи досудового дізнання.



🔻Про готовність збройних сил Республіки Білорусь до ведення війни з Україною. За заявою одного з чиновників сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, спецназівці збройних сил РБ не братимуть участі у війні з Україною.