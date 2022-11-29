19 бойовикам, затриманим під час визволення Харківщини, повідомили про підозри.

"Серед затриманих - колишні ув'язнені, які відбували свого часу реальні терміни покарання за кримінальні злочини, у тому числі вбивства. Після тюремного ув'язнення вони залишилися у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей. Проте за кілька днів до повномасштабного вторгнення "відгукнулися" на заклики теро. Пушиліна та Пасічника з приводу проведення "загальної мобілізації" на території квазіреспублік. Для цього вони добровільно прийшли до місцевих "військкоматів" і "закликалися" до лав окупаційних угруповань у складі Південного військового округу Росії", - йдеться у повідомленні СБУ.