19 бойовикам, затриманим під час визволення Харківщини, повідомили про підозри.
12:41 29 листопада Київ, Україна
Служба безпеки зібрала докази та надала про підозру 19 затриманим бойовикам під час звільнення Харківщини.
Про це повідомляє прес-служба СБУ
.
"Серед затриманих - колишні ув'язнені, які відбували свого часу реальні терміни покарання за кримінальні злочини, у тому числі вбивства. Після тюремного ув'язнення вони залишилися у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей. Проте за кілька днів до повномасштабного вторгнення "відгукнулися" на заклики теро. Пушиліна та Пасічника з приводу проведення "загальної мобілізації" на території квазіреспублік. Для цього вони добровільно прийшли до місцевих "військкоматів" і "закликалися" до лав окупаційних угруповань у складі Південного військового округу Росії", - йдеться у повідомленні СБУ.
Разом із російськими військами бойовики воювали проти українських військ на Донецькому та Луганському напрямках.
"Серед іншого зловмисники облаштовували бойові позиції та фортифікаційні споруди агресора. Згодом їх перекинули на Харківщину, де вони мали прикривати втечу основних підрозділів Росії під час контрнаступу ЗСУ", - зазначають у СБУ.
Затриманих повідомлено про підозру про державну зраду, участь у терористичній організації, участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі