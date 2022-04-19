17-річний юнак підірвався на вибухонебезпечному пристрої під час випасу худоби

05:52 25 листопада Київ, Україна

Під ногами у 17-річного хлопця вибухнув невідомий предмет, внаслідок чого молодий чоловік отримав безліч осколкових поранень і часткову ампутацію руки.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції області.



Інцидент стався на околиці селища Сарата на Одещині.



"Увечері 17-річний хлопець отримав осколкові поранення з частковою ампутацією руки на околиці селища, де пас худобу. Зараз потерпілий знаходиться в реанімаційному відділенні районної лікарні", - йдеться в повідомленні.



За попередньою інформацією, коли юнак йшов по полю, під його ногами вибухнув невідомий предмет. Що саме вибухнуло, визначають співробітники вибухотехнічного управління ГУНП в Одеській області.



Після того, як поліціянти встановлять всі обставини події, буде вирішено питання про правову кваліфікацію, відзначили в поліції.