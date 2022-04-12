17-річний водій збивав на шляху і паркани, і автомобілі
17:43 16 листопада Київ, Україна
Пошкодження паркану, п'яне водіння, порушення ПДР, відмова зупинитися на вимогу поліціянта, водіння без прав і спроба втекти з місця ДТП
. Всі ці протиправні дії вчинив сімнадцятирічний юнак на Львівщині.
Про це повідомила в Фейсбуці поліція Львівської області.
"Водій автомобіля "Тойота Ленд Крузер" в'їхав у металеву огорожу, після чого скоїв зіткнення з автомобілем "Ауді". Рухаючись далі, на вулиці Шептицького він скоїв зіткнення з автомобілем "Фольксваген", але й після цього не зупинився і продовжив рух. На щастя, під час зіткнень ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні.
На вимоги поліціянтів водій не реагував, але правоохоронці почали переслідування і незабаром зупинили "Тойоту".
"Особу водія встановлено - ним виявився 17-річний житель міста Червоноград, який, як потім встановили медики, знаходився в стані алкогольного сп'яніння", - відзначили в поліції.
"Санкції статей передбачають накладення штрафу до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк до одного року, громадські роботи на строк до сорока годин, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб", - сказано в повідомленні.
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