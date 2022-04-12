17-річний водій збивав на шляху і паркани, і автомобілі

17:43 16 листопада Київ, Україна

Пошкодження паркану, п'яне водіння, порушення ПДР, відмова зупинитися на вимогу поліціянта, водіння без прав і спроба втекти з місця ДТП . Всі ці протиправні дії вчинив сімнадцятирічний юнак на Львівщині.

Про це повідомила в Фейсбуці поліція Львівської області.

"Водій автомобіля "Тойота Ленд Крузер" в'їхав у металеву огорожу, після чого скоїв зіткнення з автомобілем "Ауді". Рухаючись далі, на вулиці Шептицького він скоїв зіткнення з автомобілем "Фольксваген", але й після цього не зупинився і продовжив рух. На щастя, під час зіткнень ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні.

На вимоги поліціянтів водій не реагував, але правоохоронці почали переслідування і незабаром зупинили "Тойоту".