15-річну дівчинку-інваліда роками ґвалтував батько і дядько

15:08 06 липня Київ, Україна

На Сумщині заарештовано двох дорослих чоловіків, які систематично, протягом декількох років здійснювали сексуальне насильство над дівчинкою-підлітком, яка має інвалідність. Дівчинка через недоліки в розумовому і фізичному розвитку не могла поскаржитися ні рідним, ні поліції.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, з 2016 року батько систематично ґвалтував і здійснював сексуальне насильство над своєю дочкою, користуючись її безпорадним станом, обумовленим наявністю психічного розладу і вадами розумового розвитку. З 2018 року подібні дії здійснював з дівчинкою також рідний дядько, який проживав разом з ними", - йдеться в повідомленні.

Навесні 2021 року в поліцію звернулася жінка, яка стверджувала, що на тілі родички помітила пошкодження. В ході слідства факти сексуального насильства підтвердилися.



Батько дівчинки також відповідатиме в суді за замах на вчинення сексуального насильства щодо іншої своєї дочки, якій на той час було 15 років, а також за спробу зґвалтувати 14-річну племінницю.



Ці дівчата чинили опір і змогли за себе постояти. Наміри чоловіка залишилися невиконаними.



В цей час обвинувачені чоловіки заарештовані.