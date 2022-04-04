15-річну дівчинку-інваліда роками ґвалтував батько і дядько

На Сумщині заарештовано двох дорослих чоловіків, які систематично, протягом декількох років здійснювали сексуальне насильство над дівчинкою-підлітком, яка має інвалідність. Дівчинка через недоліки в розумовому і фізичному розвитку не могла поскаржитися ні рідним, ні поліції.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
Навесні 2021 року в поліцію звернулася жінка, яка стверджувала, що на тілі родички помітила пошкодження. В ході слідства факти сексуального насильства підтвердилися.
Батько дівчинки також відповідатиме в суді за замах на вчинення сексуального насильства щодо іншої своєї дочки, якій на той час було 15 років, а також за спробу зґвалтувати 14-річну племінницю.
Ці дівчата чинили опір і змогли за себе постояти. Наміри чоловіка залишилися невиконаними.
В цей час обвинувачені чоловіки заарештовані.
Батько дівчинки також відповідатиме в суді за замах на вчинення сексуального насильства щодо іншої своєї дочки, якій на той час було 15 років, а також за спробу зґвалтувати 14-річну племінницю.
Ці дівчата чинили опір і змогли за себе постояти. Наміри чоловіка залишилися невиконаними.
В цей час обвинувачені чоловіки заарештовані.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі