15-річний хлопчик, який втратив батьків, кинувся з мосту

07:31 18 травень Київ, Україна

15-річний хлопець, що втратив два місяці тому батька і матір, вирішив звести рахунки з життям і кинувся з моста.

Про це в понеділок, 17 травня, повідомила пресслужба поліції Київської області.

За даними правоохоронців, вранці 17 травня 15-річний хлопець пішов з дому в селі Липовий Скиток. При цьому він залишив записку про намір накласти на себе руки.



На пошуки хлопця були спрямовані десятки поліціянтів, а також аеророзвідка. Однак знайти підлітка не встигли - він стрибнув з моста в Києві. Хлопця госпіталізували, його стан оцінюється як важкий.



Відкрито кримінальне провадження за статтею про доведення до самогубства (ст. 120 КК).



За даними ЗМІ, в березні потерпілий втратив обох батьків, які померли від ускладнень коронавірусної хвороби. Крім нього, сиротами залишилося ще 11 дітей.