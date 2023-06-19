15 населених пунктів Донецької області опинилися під вогнем окупантів

12:47 19 червня Київ, Україна

За минулі 24 години під обстрілами військових російської федерації перебувало 15 населених пунктів Донецької області, згідно з інформацією, наданою поліцією Донецької області 19 червня.



Агресор атакував наступні міста та села: Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Нелипівка, Нью-Йорк, а також села Богоявленка, Ластівчине, Мемрик, Нетайлове та Соловйове.



Внаслідок нападів, проведених російською армією, були використані авіаційні удари, ракетні системи залпового вогню "Град" та артилерія. Внаслідок цих атак було пошкоджено 23 цивільні об'єкти, включаючи 14 житлових будинків, одну господарську споруду, автомобіль та залізничні вагони.



Місто Красногорівка зазнало обстрілу з систем "Град", внаслідок чого отримали пошкодження два багатоквартирні будинки. Аналогічні атаки також відбулися в Торецьку та Нью-Йорку, де було пошкоджено, відповідно, 4 та 3 приватні будинки.



Внаслідок артилерійського обстрілу села Мемрик було пошкоджено два приватні будинки. За попередніми даними, внаслідок цих атак люди не постраждали.