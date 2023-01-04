14 чоловіків спробували незаконно перетнути румунський кордон

Минулої доби, 3 січня, 14 чоловіків спробували незаконно перетнути українсько-румунський кордон.



Про це повідомляють у пресслужбі ДПСУ.

"Більшість чоловіків прибули на Закарпаття з інших областей. Найбільшу групу з п'яти осіб затримали за 800 метрів від кордону. Наразі встановлюють причетних осіб, на затриманих склали протоколи та направили справи до суду", - йдеться у повідомленні.