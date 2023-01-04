14 чоловіків спробували незаконно перетнути румунський кордон
15:42 04 січня Київ, Україна
Минулої доби, 3 січня, 14 чоловіків спробували незаконно перетнути українсько-румунський кордон.
Про це повідомляють у пресслужбі ДПСУ.
"Більшість чоловіків прибули на Закарпаття з інших областей. Найбільшу групу з п'яти осіб затримали за 800 метрів від кордону. Наразі встановлюють причетних осіб, на затриманих склали протоколи та направили справи до суду", - йдеться у повідомленні.
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