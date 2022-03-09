13-річну дівчинку вбило струмом на мосту

Небезпечні розваги підлітків призвели до нещасного випадку зі смертельним наслідком. На залізничному мосту в Харкові струмом вбило 13-річну дівчинку.
Про це повідомляє Нацполіція в середу, 9 червня.
Зазначено, що трагедія сталася напередодні ввечері на вулиці Конотопській. Дівчинка з чотирма друзями вилізла на міст заввишки близько восьми метрів. Вона торкнулася дроту руками, і її вдарило струмом. В результаті дівчинка зірвалася з конструкції моста і впала. Медики лише констатували смерть.
Поліціянти почали кримінальне провадження за фактом смерті дитини з позначкою "нещасний випадок" (ч.1 ст.115 КК України).
Зазначено, що трагедія сталася напередодні ввечері на вулиці Конотопській. Дівчинка з чотирма друзями вилізла на міст заввишки близько восьми метрів. Вона торкнулася дроту руками, і її вдарило струмом. В результаті дівчинка зірвалася з конструкції моста і впала. Медики лише констатували смерть.
Поліціянти почали кримінальне провадження за фактом смерті дитини з позначкою "нещасний випадок" (ч.1 ст.115 КК України).
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