12-річний хлопчик підпалив себе заради відео для соцмереж

11:59 25 травень Київ, Україна

У Дніпрі, заради епічного відео в соціальних мережах, 12-річний школяр облив себе невідомою легкозаймистою рідиною і підпалив.



Про це повідомляє поліція Дніпра.



Школяр разом з другом відпочивав в парку. За попередньою інформацією, діти знайшли невідому рідину. Підліток вирішив облитися нею і підпалити себе.

«Дитину негайно госпіталізували. Лікарі встановили, що у нього обгоріло 65% тіла. Обпалені і внутрішні органи. Зараз хлопець знаходиться в реанімації», - йдеться в повідомленні.

У лікарні повідомили, що дитина знаходиться у важкому, але стабільному стані.