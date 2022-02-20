12-річний хлопчик підпалив себе заради відео для соцмереж

У Дніпрі, заради епічного відео в соціальних мережах, 12-річний школяр облив себе невідомою легкозаймистою рідиною і підпалив.
Про це повідомляє поліція Дніпра.
Школяр разом з другом відпочивав в парку. За попередньою інформацією, діти знайшли невідому рідину. Підліток вирішив облитися нею і підпалити себе.
Про це повідомляє поліція Дніпра.
Школяр разом з другом відпочивав в парку. За попередньою інформацією, діти знайшли невідому рідину. Підліток вирішив облитися нею і підпалити себе.
У лікарні повідомили, що дитина знаходиться у важкому, але стабільному стані.
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