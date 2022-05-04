12-річний хлопчик щодня приносив матері 600-700 грн, жебракуючи на вулиці

18:19 03 грудня Київ, Україна

Співробітниками поліції міста Запоріжжя була затримана на місці злочину, під час передачі дитини "на заробітки", 53-річна мати двох дітей. Жінці загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.



Про це 3 листопада повідомила пресслужба прокуратури Запорізької області.



За даними слідства, жінка домовилася з невстановленими особами про передачу свого 12-річного сина для заняття жебрацтвом за грошову винагороду в розмірі 600-700 гривень на день. Хлопчик повинен був просити гроші на вулицях міста.



За вчинення торгівлі малолітньою особою (ч. 3 ст. 149 КК України) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років.