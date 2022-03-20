12 постраждалих в результаті ДТП під Києвом: автомобіль влетів у мікроавтобус

12:06 29 жовтня Київ, Україна

На трасі Київ - Чоп водій Kia Sorento не зміг оцінити ситуацію на дорозі і під час розвороту врізався в мікроавтобус Renault Master, який проїжджав повз.



Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Київської області.



За попередньою інформацією, водій авто Kia намагався перестроїтися на іншу смугу руху для здійснення розвороту в напрямку Житомира. Однак, не переконавшись у безпеці маневру, не надав перевагу в русі мікроавтобусу та скоїв з ним зіткнення.



За даними патрульної поліції, 10 постраждалих доставлені в лікарню, ще двоє людей відмовилися від госпіталізації.



У зв'язку з цим можливо утруднення руху в напрямку Києва.



На місці працюють патрульні, які займаються регулюванням руху.



"Просимо вас врахувати вищевказану інформацію і бути особливо обережними. По можливості, утримайтеся від поїздки за вказаним маршрутом", - просить патрульна поліція.