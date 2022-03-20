12 постраждалих в результаті ДТП під Києвом: автомобіль влетів у мікроавтобус

На трасі Київ - Чоп водій Kia Sorento не зміг оцінити ситуацію на дорозі і під час розвороту врізався в мікроавтобус Renault Master, який проїжджав повз.
Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Київської області.
За попередньою інформацією, водій авто Kia намагався перестроїтися на іншу смугу руху для здійснення розвороту в напрямку Житомира. Однак, не переконавшись у безпеці маневру, не надав перевагу в русі мікроавтобусу та скоїв з ним зіткнення.
За даними патрульної поліції, 10 постраждалих доставлені в лікарню, ще двоє людей відмовилися від госпіталізації.
У зв'язку з цим можливо утруднення руху в напрямку Києва.
На місці працюють патрульні, які займаються регулюванням руху.
"Просимо вас врахувати вищевказану інформацію і бути особливо обережними. По можливості, утримайтеся від поїздки за вказаним маршрутом", - просить патрульна поліція.
Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Київської області.
За попередньою інформацією, водій авто Kia намагався перестроїтися на іншу смугу руху для здійснення розвороту в напрямку Житомира. Однак, не переконавшись у безпеці маневру, не надав перевагу в русі мікроавтобусу та скоїв з ним зіткнення.
За даними патрульної поліції, 10 постраждалих доставлені в лікарню, ще двоє людей відмовилися від госпіталізації.
У зв'язку з цим можливо утруднення руху в напрямку Києва.
На місці працюють патрульні, які займаються регулюванням руху.
"Просимо вас врахувати вищевказану інформацію і бути особливо обережними. По можливості, утримайтеся від поїздки за вказаним маршрутом", - просить патрульна поліція.
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