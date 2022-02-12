11 хасидів отримали заборону на в'їзд в Україну на 5 років

15:39 22 вересень Київ, Україна

В Одеській області нацполіція та співробітники прикордонслужби затримали мікроавтобус з хасидами за порушення правил перебування в Україні.



Про це повідомили в пресцентрі Державної прикордонної служби України.



Мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter був виявлений на перехресті доріг неподалік державного кордону. 11 іноземців, які нібито не мали документів, перевозив 35-річний громадянин України.

З огляду на тенденцію останніх днів, прикордонники припустили, що ці іноземці могли приховати свої паспортні документи, щоб уникнути відповідальності за порушення прикордонного законодавства або умов перетину кордону. Поглиблена перевірка тільки підтвердила сумніви.

Серед особистих речей мандрівників таки знайшлися паспорти. Як з'ясувалося, всі іноземці цього «рейсу» порушили правила перебування в Україні. Своє перебування в прикордонній зоні іноземці намагалися пояснювати тим, що планували потрапити на старовинне кладовище, а документи нібито залишили в готелі міста Умань, де вони проживали. Однак, прикордонники також встановили, що всі вони їдуть з Умані після завершення святкування Рош га-Шана, а після огляду речей знайшлися і паспортні документи - одного громадянина Франції та десяти громадян Ізраїлю.



Для встановлення обставин правопорушення та подальшого прийняття правового рішення групу іноземців-паломників доставили до прикордонного підрозділу. Матеріали про адміністративне правопорушення прикордонники направили в суд для прийняття правового рішення. Іноземцям заборонять в'їзд на п'ять років і примусово повернуть в країни походження.