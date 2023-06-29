Кагарлик: На причетність до зґвалтування перевірять кожного співробітника

20:44 01 червня Київ, Україна

В ході розслідування у справі про зґвалтування в Кагарлику, може збільшитися число підозрюваних. В даний час близько 20 слідчих ГБР збирають матеріали для об'єктивного і всебічного розгляду справи. Оцінка буде дана діям кожного співробітника - від чергового до першого керівника.



"Членів комітету вразила та ситуація, що працівники Кагарлицького відділення поліції абсолютно були впевнені в своїй безкарності. Вони навіть не намагалися приховати сліди цього злочину ", - зазначив глава комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності депутат Денис Монастирський.





Монастирський заявив, що особисто був в цьому відділенні поліції і бачив сліди крові в одному з приміщень, які співробітники поліції навіть не пробували змити. Він додав, що затримані не визнають провини і стверджують, що жінка сама погодилася на статевий зв'язок.



Зараз, в рамках порушеної кримінальної справи, проводяться 43 експертизи.



Нагадаємо! 26 травня Голосіївський районний суд Києва відправив під арешт на два місяці підозрюваних поліцейських з Кагарлика - Миколи Кузіва і Сергія Сулиму. Їх затримали напередодні за підозрою в згвалтуванні і тортурах людей.

Як з'ясувалося, в ніч з 23 на 24 травня правоохоронці катували 26-річну жінки, яку запросили до відділення в якості свідка у справі про крадіжку майна, і чоловіка. Монастирський заявив, що особисто був в цьому відділенні поліції і бачив сліди крові в одному з приміщень, які співробітники поліції навіть не пробували змити. Він додав, що затримані не визнають провини і стверджують, що жінка сама погодилася на статевий зв'язок.Зараз, в рамках порушеної кримінальної справи, проводяться 43 експертизи.26 травня Голосіївський районний суд Києва відправив під арешт на два місяці підозрюваних поліцейських з Кагарлика - Миколи Кузіва і Сергія Сулиму. Їх затримали напередодні за підозрою в згвалтуванні і тортурах людей.Як з'ясувалося, в ніч з 23 на 24 травня правоохоронці катували 26-річну жінки, яку запросили до відділення в якості свідка у справі про крадіжку майна, і чоловіка.

Поліцейські використовували наручники, кийки і протигаз, стріляли над головами жертв з табельної зброї, і кілька разів зґвалтували жінку. У чоловіка зламані ребра і ніс, йому також погрожували згвалтуванням.

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру оперуповноваженому і начальнику одного з секторів Кагарлицького відділення поліції. Їх підозрюють у зґвалтуванні дівчини в відділенні. Про це повідомляє прес-служба Бюро. Відзначається, що оперуповноважений поліцейський підозрюється в згвалтуванні, скоєному групою осіб (ч. 3 ст. 152), начальник одного з секторів Кагарлицької поліції - в співучасті в згвалтуванні, скоєному групою осіб, і перевищенні влади працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 ККУ). Наразі слідчими ГБР підготовлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. Підозрюваним загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років.

Глава НПУ Ігор Клименко відсторонив від виконання службових обов'язків підозрюваних і керівництво відділу, а також прийняв рішення про розформування підрозділу і переатестації всього особового складу Кагарлицького ОП. Тимчасово керувати відділенням будуть співробітники обласного управління поліції на чолі з помічником начальника ГУНП Дмитром Литвином.

Депутати Верховної Ради запросили міністра МВС Прсена Аваков на засідання для того, щоб заслухати звіт і задати питання, щодо ситуації в Кагарлицькому відділенні поліції. При цьому було відзначено, що питання про відсторонення або уявляють з посади Арсена Авакова не ставиться.