УКРРУС

Події

Масове викрадення дітей у Нігерії. 20 дітей вдалося зві...

02.01.2022 09:01 ELENA RUDENKO

Жорстокі напади банд бойовиків на людей, викрадення дітей, захоп....

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У ДСНС підбили підсумок смертей на пожежах новорічної н...

01.01.2022 11:09 ELENA RUDENKO

Якщо у будні українці дуже необережні у дотриманні правил протип....

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Понад 500 будинків зруйновано внаслідок пожежі в америк...

31.12.2021 15:54 TATIANA TKACHENKO

Внаслідок сильної лісової пожежі, спричиненої вітром, було зруйно...

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ДТП під Диканькою: четверо у лікарні, серед них дитина

30.12.2021 18:45 TATIANA TKACHENKO

У Полтавській області, на дорозі Диканька — Шишаки сталася ДТП за...

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У Львові посеред дороги спалахнув автомобіль, обійшлося...

30.12.2021 16:38 TATIANA TKACHENKO

Сьогодні близько 14:00 у Львові на вул. Городоцькій загорілося ав...

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ДТП у столиці за участю п'яного водія

30.12.2021 09:06 MARIA TISHCHENKO

У середу, 29 грудня, ввечері на вулиці Олени Теліги в Києві стала...

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Сьогодні вранці на трасі Київ-Чоп зіткнулися вантажівка...

30.12.2021 08:23 MARIA TISHCHENKO

У четвер, 30 грудня, близько 5 години ранку на 44 км автодороги К...

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Львівські правоохоронці викрили нелегальний цех із виро...

29.12.2021 19:15 TATIANA TKACHENKO

Співробітники правоохоронних органів у Тернопільській області вия...

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25 років прожив із трубкою катетера у серці: у Луцьку п...

29.12.2021 15:52 TATIANA TKACHENKO

Лучанину Ігореві Мисану з серця видалили підключичний катетер, як...

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На Івано-Франківщині під час пожежі в реанімації живцем...

29.12.2021 11:05 MARIA TISHCHENKO

Минулого вівторка в місті Косів Івано-Франківської області в пала...

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ДТП під Києвом за участю швидкої допомоги. Відео

29.12.2021 08:05 MARIA TISHCHENKO

У Софіївській Борщагівці сталася дорожньо-транспортна пригода за....

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На Львівщині перекинувся бус, який нелегально перевозив...

28.12.2021 18:19 TATIANA TKACHENKO

Сьогодні, 28 грудня, на автодорозі Львів – Пустомити – Меденичі,....

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У Каліфорнії зазнав аварії бізнес-джет, ніхто не вижив

28.12.2021 17:59 TATIANA TKACHENKO

На території містечка Ель-Кахон у Південній Каліфорнії зазнав ава...

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Підробка Covid-сертифікатів: СБУ провела обшуки у львів...

28.12.2021 16:50 TATIANA TKACHENKO

Співробітники амбулаторії сімейної медицини у Львові підробляли с...

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Столична поліція затримала наркодилерів із великою парт...

28.12.2021 10:59 MARIA TISHCHENKO

У Києві правоохоронцями викрито та затримано двох людей, які трив...

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