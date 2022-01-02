Масове викрадення дітей у Нігерії. 20 дітей вдалося зві...
Жорстокі напади банд бойовиків на людей, викрадення дітей, захоп....
Жорстокі напади банд бойовиків на людей, викрадення дітей, захоп....
Якщо у будні українці дуже необережні у дотриманні правил протип....
Внаслідок сильної лісової пожежі, спричиненої вітром, було зруйно...
У Полтавській області, на дорозі Диканька — Шишаки сталася ДТП за...
Сьогодні близько 14:00 у Львові на вул. Городоцькій загорілося ав...
У середу, 29 грудня, ввечері на вулиці Олени Теліги в Києві стала...
У четвер, 30 грудня, близько 5 години ранку на 44 км автодороги К...
Співробітники правоохоронних органів у Тернопільській області вия...
Лучанину Ігореві Мисану з серця видалили підключичний катетер, як...
Минулого вівторка в місті Косів Івано-Франківської області в пала...
У Софіївській Борщагівці сталася дорожньо-транспортна пригода за....
Сьогодні, 28 грудня, на автодорозі Львів – Пустомити – Меденичі,....
На території містечка Ель-Кахон у Південній Каліфорнії зазнав ава...
Співробітники амбулаторії сімейної медицини у Львові підробляли с...
У Києві правоохоронцями викрито та затримано двох людей, які трив...