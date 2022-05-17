Звірства російських окупантів підштовхнули США до розширення закону про військові злочини

11:37 17 травня Київ, Україна

Ми маємо повноваження та несемо відповідальність за те, щоб Сполучені Штати не використовувалися як безпечний притулок виконавцями цих жахливих злочинів”, - наголосив сенатор у заяві.