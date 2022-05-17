Звірства російських окупантів підштовхнули США до розширення закону про військові злочини
11:37 17 травня Київ, Україна Ми маємо повноваження та несемо відповідальність за те, щоб Сполучені Штати не використовувалися як безпечний притулок виконавцями цих жахливих злочинів”, - наголосив сенатор у заяві.
Незважаючи на політичні розбіжності, які ведуть законодавці Комітету юстиції, вважають, що цей проект має реальні шанси швидко стати законом.
Члени Комітету повідомили, що сенатори все ще ведуть переговори з членами Палати представників щодо можливого супутнього законопроекту
і очікують подати цей захід пізніше цього тижня.
Ухвалений Конгресом 1996 року Закон про військові злочини інкорпорує частину міжнародних законів війни у внутрішнє законодавство США
.
Законопроект, який може бути прийнятий найближчим часом, усуне це обмеження та дозволить застосовувати закон до будь-якої ситуації, коли правопорушник перебуває у США, незалежно від його громадянства чи громадянства його жертви.
Законопроект також скасовує термін давності щодо військових злочинів, так що судове переслідування буде можливим через багато років.
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