







Звірства російських окупантів підштовхнули США до розширення закону про військові злочини 11:37 17 травня Київ, Україна Ми маємо повноваження та несемо відповідальність за те, щоб Сполучені Штати не використовувалися як безпечний притулок виконавцями цих жахливих злочинів”, - наголосив сенатор у заяві.

Незважаючи на політичні розбіжності, які ведуть законодавці Комітету юстиції, вважають, що цей проект має реальні шанси швидко стати законом.



Члени Комітету повідомили, що сенатори все ще ведуть переговори з членами Палати представників щодо можливого супутнього



Ухвалений Конгресом 1996 року Закон про військові злочини інкорпорує частину міжнародних законів війни у внутрішнє законодавство



Законопроект, який може бути прийнятий найближчим часом, усуне це обмеження та дозволить застосовувати закон до будь-якої ситуації, коли правопорушник перебуває у США, незалежно від його громадянства чи громадянства його жертви.



Законопроект також скасовує термін давності щодо військових злочинів, так що судове переслідування буде можливим через багато років. Члени Комітету повідомили, що сенатори все ще ведуть переговори з членами Палати представників щодо можливого супутнього законопроекту і очікують подати цей захід пізніше цього тижня.Ухвалений Конгресом 1996 року Закон про військові злочини інкорпорує частину міжнародних законів війни у внутрішнє законодавство США Законопроект, який може бути прийнятий найближчим часом, усуне це обмеження та дозволить застосовувати закон до будь-якої ситуації, коли правопорушник перебуває у США, незалежно від його громадянства чи громадянства його жертви.Законопроект також скасовує термін давності щодо військових злочинів, так що судове переслідування буде можливим через багато років.

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