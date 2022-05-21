ЗСУ збили 460 російських БПЛА. Росія гостро потребує дронів

Як повідомляє Міністерство оборони Британії, Росія зіткнулася з нестачею безпілотників через санкції та їх знищення українськими військовими.. Про цю проблему

Британська розвідка зазначає, що безпілотники відіграли ключову роль для обох сторін війни, хоча БПЛА виявились уразливими як для збивання, так і для електронних перешкод.

Росія спробувала реалізувати в Україні концепцію розвідувального удару, яку вона доопрацювала у Сирії. Відповідно до концепції, розвідувальні БПЛА використовуються для визначення цілей, які мають бути уражені бойовими літаками чи артилерією.

За даними британської розвідки, Росія відчуває нестачу розвідувальних БПЛА для виконання цього завдання, що посилюється обмеженнями її внутрішніх виробничих потужностей внаслідок санкцій.

"Російські літаки з екіпажем здебільшого продовжують уникати польотів над українською територією, ймовірно через загрозу з боку неушкоджених українських зенітно-ракетних комплексів. Якщо Росія продовжить втрачати безпілотники нинішніми темпами, можливості розвідки та спостереження російських сил ще більше погіршуватимуться”, – йдеться у повідомлення.

За даними Генштабу ЗСУ на 20 травня, за час війни було збито 460 російських безпілотників.