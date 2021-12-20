Засідання Київміськради. Пряма трансляція

11:29 07 грудень Київ, Україна

У вівторок, 7 грудня, Київська міська рада проводить пленарне засідання. Про це повідомляє пресслужба Київради.



На порядку денному засідання лише чотири питання.



Зокрема, депутати розглянуть питання запозичення до бюджету Києва кредиту Європейського інвестиційного банку у 2021 році.



Київрада має намір продовжити термін реалізації програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства на 2020-2022 роки».



Крім того, депутати мають внести зміни до бюджету Києва на 2021 рік та Програму економічного та соціального розвитку на 2021-2023 роки.