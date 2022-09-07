Зону безпеки на ЗАЕС зможуть реалізувати лише миротворці - Енергоатом

16:54 07 вересня Київ, Україна

Зону безпеки на Запорізькій АЕС можна реалізувати лише шляхом введення на станцію миротворців.

Про це заявив голова НАЕК Енергоатом Петро Котін в ефірі єдиного телемарафону у середу, 7 вересня.

"Нам потрібно розуміти: якщо вони (представники МАГАТЕ - ред.) мають на увазі демілітаризовану зону, як ми від початку пропонували, то ми підтримаємо цю пропозицію", - зазначив він.

За його словами, Україна хоче, щоб станцію було звільнено від російських військових. Водночас держава не має нічого проти миротворців.

"Ми з самого початку говорили: для того, щоб це реалізувати, потрібне введення миротворчого контингенту на територію станції, на територію Енергодару. Це вимагає додаткових дипломатичних зусиль з боку ООН, але я думаю, це один із шляхів, який може бути реалізований за підтримки міжнародного співтовариства", - вважає Котін.

Станом на 7 вересня працює лише один енергоблок АЕС - №6. Станція перебуває у режимі "енергоострова" – без підключення до об'єднаної енергосистеми України. Зовнішні лінії електропередач пошкоджені внаслідок бойових дій.

"Це дуже небезпечний режим. Він не передбачався та не практикувався нами. Ми спостерігаємо за параметрами енергоблоку, доки все нормально. Але якнайшвидше потрібно відновити лінії зв'язку з українською енергосистемою та подати зовнішнє живлення на шини ЗАЕС", - наголосив голова НАЕК Енергоатом.

Котін додав, що якщо енергоблок №6 зупиниться, живлення станції продовжать дизель-генератори. Тоді як при втраті цього живлення вже за півтори-дві години може початися плавлення палива в активних зонах або басейнах витримки.