Зона вільної торгівлі з Ізраїлем набуде чинності з січня 2021 року

12:12 24 листопада Київ, Україна

Підписана в січні 2019 року Угода про зону вільної торгівлі між Ізраїлем і Україною стартує на початку 2021 року.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вівторок, 24 листопада.



"Це новий рівень відносин між країнами і зелене світло для збільшення українського експорту, більш тісної кооперації в сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційного співробітництва", - написав Зеленський в Twitter.



На цю інформацію відреагував головний рабин Києва, рав Йонатан Біньямін Маркович.



"Як головний рабин міста Київ, як українець і як єврей, я щасливий бачити прорив України на міжнародні арени, і зокрема, поглиблення співдружності України та Ізраїлю. Був дуже щасливий почути новини про ЗВТ між Україною та Ізраїлем. Мир і союз - це завжди ключ для розвитку, особливо з огляду на те, наскільки схожі зараз ситуації України та Ізраїлю - у нас схожі гімни про те, що нас не зламали, і не померла наша надія і слава, багато батьків-засновників Ізраїлю і єврейських мудреців саме з України! Вірю, що з Божою поміччю, Україну чекає безперервний розвиток з передовими технологіями Ізраїлю і геніальними ідеями українців", - йдеться в його листі Зеленському.