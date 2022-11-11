Зима не зупинить контрнаступ ЗСУ - ISW

10:02 11 листопада Київ, Україна

В Інституті вивчення війни не вважають, що бойові дії в Україні зупиняться або зайдуть у глухий кут через зимову погоду, незважаючи на помилкові припущення Заходу.
 
Про це йдеться у звіті ISW.

Аналітики зазначають, що NBC News повідомило 9 листопада, що деякі представники Міністерства оборони США та Заходу розглядають "очікуване зимове уповільнення бойових дій як можливість розпочати дипломатичні відносини між росією та Україною".
"Зимова погода може завдати непропорційної шкоди погано оснащеним російським військам в Україні, але добре забезпечені українські війська навряд чи припинять свій контрнаступ через прихід зими і, можливо, зможуть скористатися перевагами замерзлої місцевості, щоб пересуватися легше, ніж вони могли б у каламутній осені", – йдеться у звіті.
На думку аналітиків, якщо війна припиниться цієї зими, це пов'язано з матеріально-технічними проблемами та кульмінацією кількох кампаній з обох боків.
"Кампанії росії із захоплення всіх територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей досягли кульмінації кілька місяців тому (незважаючи на неодноразові спроби російських військ приступати до неефективних атак), і російські війська твердо тримають оборону на більшій частині лінії фронту", - зазначили в ISW.