Зима не зупинить контрнаступ ЗСУ - ISW

10:02 11 листопада Київ, Україна

В Інституті вивчення війни не вважають, що бойові дії в Україні зупиняться або зайдуть у глухий кут через зимову погоду, незважаючи на помилкові припущення Заходу.





Аналітики зазначають, що NBC News повідомило 9 листопада, що деякі представники Міністерства оборони США та Заходу розглядають "очікуване зимове уповільнення бойових дій як можливість розпочати дипломатичні відносини між росією та Україною". Про це йдеться у звіті ISW Аналітики зазначають, що NBC News повідомило 9 листопада, що деякі представники Міністерства оборони США та Заходу розглядають "очікуване зимове уповільнення бойових дій як можливість розпочати дипломатичні відносини між росією та Україною".

"Зимова погода може завдати непропорційної шкоди погано оснащеним російським військам в Україні, але добре забезпечені українські війська навряд чи припинять свій контрнаступ через прихід зими і, можливо, зможуть скористатися перевагами замерзлої місцевості, щоб пересуватися легше, ніж вони могли б у каламутній осені", – йдеться у звіті.

На думку аналітиків, якщо війна припиниться цієї зими, це пов'язано з матеріально-технічними проблемами та кульмінацією кількох кампаній з обох боків.