Зима не зупинить контрнаступ ЗСУ - ISW

В Інституті вивчення війни не вважають, що бойові дії в Україні зупиняться або зайдуть у глухий кут через зимову погоду, незважаючи на помилкові припущення Заходу.
Про це йдеться у звіті ISW.
Аналітики зазначають, що NBC News повідомило 9 листопада, що деякі представники Міністерства оборони США та Заходу розглядають "очікуване зимове уповільнення бойових дій як можливість розпочати дипломатичні відносини між росією та Україною".
Аналітики зазначають, що NBC News повідомило 9 листопада, що деякі представники Міністерства оборони США та Заходу розглядають "очікуване зимове уповільнення бойових дій як можливість розпочати дипломатичні відносини між росією та Україною".
На думку аналітиків, якщо війна припиниться цієї зими, це пов'язано з матеріально-технічними проблемами та кульмінацією кількох кампаній з обох боків.
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